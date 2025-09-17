県内の上場企業が個人投資家などに自社の魅力を伝えるイベントが新潟市で開かれました。 県上場企業の会が主催した『県上場企業IRフォーラム2025』。参加した24社は展示ブースや個別のセミナーにより、投資家や就職希望の大学生に事業内容と今後の経営計画をアピールしました。 ■投資家 「これから新潟の企業(への投資)を伸ばしていかないと、新潟は豊かにならない。それを期待している。」 ■