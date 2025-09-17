タレント・武田久美子（57）が17日、自身のインスタグラムを更新。長女・ソフィアさん（22）とショッピングに出かけたことを報告し、“顔出し”2ショットを披露した。【写真】「ゴージャスーーー」22歳娘と親子ショッピングで“顔出し”2ショットを披露した武田久美子武田は「娘とショッピングタイム」と書き出し、長女が初めて自分でブランド品のバッグを購入し喜んでいたことなどを報告。店内での2ショット写真をアップした