国土交通省は、玄関先に荷物を届ける「置き配」の促進に向け、オートロックでも置き配ができる仕組みを支援し、更なる配送の効率化を目指したいとしています。物流・宅配業界では、ネット通販などの普及により、配達件数が増える一方、深刻なドライバー不足や再配達による負担の増加が課題となっています。国交省は、更なる配送の効率化を図るため、荷物を手渡しせず玄関先などに置く「置き配」の促進に向け、配達員がマンションの