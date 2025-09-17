韓国で前の政権との癒着が疑われている旧統一教会。教団トップの韓鶴子総裁がけさ、特別検察官のもとへ出頭し、現在も事情聴取が続いています。記者「韓総裁が到着しました。関係者に手を添えられてゆっくりと歩いていきます」午前10時前、無数のフラッシュを浴びながら特別検察官に出頭した韓国の旧統一教会トップ、韓鶴子総裁。旧統一教会韓鶴子 総裁「（Q.キム・ゴンヒ被告にネックレスとカバンを渡しましたか？）雨が降