◇社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選2回戦日本生命3―2ムラチグループ（2025年9月17日わかさスタジアム京都）日本選手権大会近畿地区最終予選の2回戦が17日に行われ、日本生命がムラチグループとの予選初戦を3―2で競り勝った。今年の都市対抗4強が創部2年目の新鋭チームに苦しんだ。3回表終了時点で2点劣勢に立たされ、同点に追いついたのは7回。そして8回2死一、三塁で新人の中津大和が右前へ決勝打を決めた。