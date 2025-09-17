赤色灯大麻由来の有害成分テトラヒドロカンナビノール（THC）を含む液状物を米国から密輸したとして、熊本県警は17日、麻薬取締法違反（営利目的輸入）の疑いで、同県菊陽町のタクシー運転手篠崎進容疑者（43）を逮捕したと発表した。1日付。県警は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は6月21日〜7月17日、3回にわたり、THCを含む液状物計約390グラムを米国から関西空港に到着させ、密輸した疑い。空港で大阪税関職員が発見し