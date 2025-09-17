容器に入った黄色い液状の物質。これは警察と税関が押収した麻薬です。ことし6月から7月にかけ3回にわたり麻薬を密輸した疑いで、菊陽町のタクシー運転手の男が逮捕されました。押収した麻薬は380グラムあまり。長崎税関で取り扱った液状の麻薬としては過去最大の量だという事です。 ■吉田 佳記者「こちらが押収された麻薬です。粘度が高い液体に混ざって固まった状態で2枚の紙の間に挟まっていたということです」麻薬及