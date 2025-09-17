車いすテニス男子のレジェンドで、２０２３年１月に引退した国枝慎吾さん（ユニクロ）が、米国テニス協会（ＵＳＴＡ）の車いすテニスコーチの任に就いていた米国から日本に拠点を戻した。国枝さんは、２０２４年１月から拠点を移していた米フロリダ州オーランドから１７日、羽田空港に帰国した。国枝さんは、セカンドキャリアを考え、英語の習得と、米国テニス協会の車いすテニス選手の指導という目標で渡米。「生活を整えるの