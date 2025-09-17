◆パ・リーグソフトバンク―西武（１７日・みずほペイペイ）西武・渡部聖弥外野手が先制の１０号ソロを放った。先頭打者で迎えた２回の第１打席、カウント１―０からモイネロが投じた外角高めの速球を右翼ポール際へ運んだ。「高めに浮いてきたところをしっかりと叩くことができました」と振り返った。新人の２ケタ本塁打は２３年の阪神・森下以来で、球団では２００３年の後藤武敏以来２２年ぶり７人目。