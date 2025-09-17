双子の妊娠を公表したタレント中川翔子（40）が17日、X（旧ツイッター）を更新。入院したことを報告した。中川は「ヴァーーーーついに入院になってしまった!双子35wすぎまで入院しないでいられただけありがたかったのだけどいよいよなんだなー!産むまでこのまま入院みたいです!ひええ」と報告した。続けて「不安だけど父の命日の日に入院となったのも守られてるって思うことにします家でなにかあったら怖いしそろそろ限界だった