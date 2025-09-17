◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）３位に転落した巨人は自身２連勝中の戸郷翔征投手が７勝目を目指して先発。１回に２点を奪われた。巨人は初回１死からキャベッジ外野手が四球を選んで出塁したが、１死一塁から泉口友汰内野手の左飛でアウトカウントを間違えたのかスタートを切って二塁を大きく回る走塁ミス。一塁へ戻れず併殺となった。直後の１回１死、戸郷は長岡秀樹内野手に右中間に落ちる二塁打