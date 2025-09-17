金沢市の生活保護受給者らが、生活保護費の引き下げ処分の取り消しなどを求めた控訴審で、名古屋高裁金沢支部は17日、生活保護の減額は違法などとする判決を下しました。 生活保護費の減額を巡っては、国が物価の下落を理由に、2013年から3年間で段階的に引き下げ、これまで約670億円を削減していました。この日の裁判に先立ち、大阪と愛知の同様の裁判では、6月に最高裁が生活保護費の引き下げを違法と判断し、減額処分を取り