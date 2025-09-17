9月17日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、毎日新聞の「対日車関税15％発効残る不安、新政権に宿題」を取り上げ、大竹まことがコメントした。 砂山アナ（アシスタント）「帯域の自動車関税が15%に引き下げられましたが、石破総理の退任で新政権に宿題が残っています。特に気になるのが対米投資81兆円です」 記事によると、9月8日日米で合意した投資に関する覚書によれば、対米投資案件は投資委員会とい