『第75回NHK紅白歌合戦』の模様（C）NHK 『第76回NHK紅白歌合戦』が、今年もNHKホールで開催することが発表された。観覧の応募は１０月２日午前11時から、専用の申し込みサイトで受付を開始する予定。▼開催日 ２０２５年１２月３１日（水）▼会場 ＮＨＫホール （東京都渋谷区）▼放送予定 ２０２５年１２月３１日（水） 午後７時２０分〜１１時４５分＜総合、ＢＳＰ４Ｋ、ＢＳ８Ｋ、ラジオ第１＞前半 午後７時２