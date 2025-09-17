1929年、米国の株価大暴落に始まる大恐慌では銀行破綻が相次いだ。公共性の高い銀行業の安全経営確保を狙った一つの措置が33年の銀証分離法グラス・スティーガル法だ。 その後、証券業務再開は銀行業界の長らくの悲願だったが、諸制限付きながら再び証券業務が銀行に許されるのは87年のことだ。 FRB（米連邦準備制度理事会）がモルガン・ギャランティー銀行等４行に社債引受を認可した。その後、89年には