今月12日の大雨で浸水した、三重県四日市市の地下駐車場。274台の車が水没しましたが、被害の補償はどうなるのでしょうか。 【写真を見る】地下駐車場で274台が水没…補償はどうなる 駐車場側の責任どこまで？ 運営会社は「何も決まっていません」三重･四日市市 今月12日、1時間に123.5ミリの大雨で地下1階と2階が水に浸かった、三重県四日市市の地下駐車場。水没車両はあわせて274台に上りました。 地下に溜まった水は4日がか