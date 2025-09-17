9月10日から13日にかけて高知県高知市の50代男性が交際あっせん詐欺の被害に遭い、現金約80万円を騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、9月10日高知市内に住む50代男性に女性から「あなたの人柄に惹かれて、優しい人だと思いました」というメッセージが届き、やり取りをする中で「東京に住んでいるので私は会えないが、高知の女性を紹介することができる」などと言われ、若い女性の写真が複数枚送られてき