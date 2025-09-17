ユーロ圏１０年債利回り格差仏８０、伊７９ｂｐ再び逆転 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ2.68 フランス3.481（+80） イタリア3.472（+79） スペイン3.239（+56） オランダ2.845（+17） ギリシャ3.339（+66） ポルトガル3.092（+41） ベルギー3.217（+54） オーストリア2.986（+31） アイルランド2.91（