ネット通販大手、Amazonの新しい物流拠点が名古屋市港区に完成しました。その特徴は？ 【写真を見る】Amazonの新物流拠点が愛知に完成 床にあるQRコードで無人ロボットが自動で動く 「当日配送」も拡大へ 名古屋・港区 （西本明日華記者）「愛知県内で初めて導入されたアマゾンロボティクス。黄色い棚を水色のロボットが次々に運んでいます」 きょう公開された「Amazon名古屋みなとフルフィルメントセンター」。通