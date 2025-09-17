残暑が続いていますが季節は「芸術の秋」を迎えています。 17日、大分県大分市では高校の文化祭が始まり、生徒たちが劇などを披露し、盛り上がりを見せていました。 大分上野丘高校 文化祭を開催しているのは大分市の大分上野丘高校です。 今回の文化祭テーマは「繋」と書いて「バトン」。 2025年は学校創立140周年ということで生徒たちはこれまでの伝統を未来へ繋いでいくという思いを込めたということ