伯桜鵬（奥）が突き落としで大の里を破る＝両国国技館大相撲秋場所4日目（17日・両国国技館）横綱大の里が伯桜鵬に突き落とされ、初黒星を喫した。伯桜鵬は2個目の金星で2勝2敗。横綱豊昇龍は阿炎を押し出して4連勝。大関琴桜は玉鷲を突き落として3勝目を挙げた。関脇勢は大関昇進に挑む若隆景が小結高安を寄り切って2勝2敗とし、霧島は豪ノ山を上手出し投げで退けて4連勝。新小結安青錦は王鵬の小手投げに屈して2敗となった。