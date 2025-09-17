アサヒビールは１７日、ノンアルコール飲料「ウィルキンソンタンサンタグソバー」を発売した。「夜専用炭酸水」を打ち出し、お酒を飲まない層の需要の掘り起こしを狙う。２０２５年内に２０万箱の販売を目標に掲げた。「レモンジンジャ」「ライチトニック」の２種類を用意し、コンビニでの想定価格は３５０ミリ・リットルで１８１円前後（税込み）。強炭酸の爽快感と、甘みや苦みのバランスのとれた味わいが特徴という。