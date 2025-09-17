【ワシントン＝阿部真司】ロイター通信は１６日、米国のトランプ政権が、ウクライナへの軍事支援のための北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）を経由する武器供与を承認したと報じた。新たな枠組みに基づく初めてのケースとされる。報道によると、承認したのは５億ドル（約７３０億円）相当の武器供与２件。具体的な内容は明らかにされていないが、ロシアが無人機やミサイルによる攻撃を強化する中、ウクライナで必要性が高まっている