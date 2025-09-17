新型コロナ発生状況 大分県内では新型コロナなど感染症の流行が続いていて、病院や薬局などを訪れる機会も多いかと思います。 こうした中で、19日からスマートフォンを使って利用できる保険証の運用が始まります。 県によりますと、9月14日までの1週間に報告された新型コロナの感染者数は1医療機関あたり、13.14人と16週間ぶりに減少しました。 新型コロナ発生状況 ただ、依然として注意報レベルに