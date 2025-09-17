[9.17 ACL2グループF第1節](パナスタ)※19:00開始主審:メデルベク・タイチエフ副審:イスマイルジャン・タリプザノフ、エルドス・ムルザベコフ<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 3 半田陸DF 4 黒川圭介DF 5 三浦弦太DF 20 中谷進之介MF 13 安部柊斗MF 16 鈴木徳真MF 47 ファン・アラーノMF 97 ウェルトンFW 11 イッサム・ジェバリFW 51 満田誠控えGK 22 一森純DF 15 岸本武流DF 2 福岡将太DF 21 初瀬亮MF 10 倉