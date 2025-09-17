FC岐阜は17日、2023シーズン限りで現役を引退した元日本代表MF柏木陽介氏(37)の引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」を12月21日(日)に開催すると発表した。柏木氏は選手時代にサンフレッチェ広島、浦和レッズ、岐阜で活躍。日本代表として国際Aマッチ通算11試合に出場した。引退試合の開催にあたり、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。「12月21日に引退試合を開催させていただくことになりました」「FC