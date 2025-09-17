[故障者情報]愛媛FCは17日、DF今野息吹が右足関節外側靱帯損傷と診断されたことを発表した。全治については公表していない。クラブによると、今野は12日のトレーニングで負傷。今季はここまでJ2リーグ戦5試合に出場していた。