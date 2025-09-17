Kroiが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演したことを発表した。◆Kroi 動画今回披露するのはアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールのオープニングテーマとして書き下ろした「Method」。ダークさとポップさを兼ね備えた作品の世界観を彼らの感性で表現した本楽曲を、Kroiの真髄とも言える軽快なバンドセッションにて披露するという。Kroiが再登場する「THE FIRST TAKE」の第590回は、9月17日22時よりプレミア公開される。なお