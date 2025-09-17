久保田利伸が、オープニング＆エンディング主題歌を務めるTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』とのコラボ企画として「LOVE RAIN 〜恋の雨〜」のリリックビデオを公開した。◆久保田利伸 動画本コラボ企画では、久保田利伸の往年の名曲を使用したリリックビデオ＆サムと男性陣の2ショットを描くシチュエーションビジュアルが3週連続で公開される予定で、第1弾の「LA・LA・LA LOVE SONG」は既に公開されており、今回