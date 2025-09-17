9月16日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、曜日レギュラーとして出演する声優・花澤香菜の “離婚イジり” が波紋を呼んでいる。花澤は、2020年、声優・小野賢章との結婚を発表するも、9月14日に連名で離婚を報告している。離婚発表後、初のテレビ出演のため、その動向に注目が集まっていた。「番組では、オープニングでブラックマヨネーズ・小杉竜一さんが『身も心もスッキリ』と話したほか、MCの神田愛花さんが『おつと