ストレイテナーが、10月29日に発売するEP『Next Chapter EP』に先立ち、新曲「メタセコイアと月」を9月24日に先行配信することを発表した。同時に、配信用のジャケット写真も公開となった。「メタセコイアと月」は、シューゲイズなサウンドアプローチが新鮮かつ刺激的な作品だという。ギターの壁の中で浮かび上がる、ストレイテナーの本領発揮とも言うべき、はかないメロディーが、美しさを際立たせ、聴くものを捉えて離さない楽曲