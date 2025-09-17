このあと、また雨が強まりそうです。県内は18日(木)にかけて大気の状態が非常に不安定になり、大雨となるところがある見込みです。土砂災害などに警戒が必要です。 県内は、18日(木)にかけて大気の状態が非常に不安定になり、カミナリを伴った激しい雨が降り大雨となるところがある見込みです。 ◆18日(木)午後6時までに予想される24時間降水量(多いところ) 中越・上越120mm 下越・佐渡100mm 雨雲が発達したり停滞