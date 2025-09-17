この記事をまとめると ■近年のモータースポーツシーンではEVマシンが活躍し始めている ■EVモータースポーツは充電のやりくりなどで各社がしのぎを削るEV技術の闘いでもある ■発展途上とはいえEVラリーに往年の盛り上がりが戻ってくるのは時間の問題だ 近年盛り上がりを見せるEVラリーカー界隈 ラリー界隈でもEVマシンが活躍し始めていて、ラリー独特のルールで観戦してみると、じつに興味深いもの。たとえば、セクション間の