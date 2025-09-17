これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 ◆18日(木)の天気 各地とも断続的に雨が降るでしょう。とくに、夕方にかけてはカミナリを伴って激しい雨の降るところがありそうです。【警報級の大雨】になる可能性もあるため、土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。 ◆18日(木)の気温 最低気温は23℃前後で、17日(水)朝よりやや低くなるところが多いで