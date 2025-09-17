大阪12月限 日経225先物44610-30（-0.06％） TOPIX先物3125.0-20.0（-0.63％） 日経225先物（12月限）は前日比30円安の4万4610円で取引を終了。寄り付きは4万4500円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万4505円）にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。現物の寄り付き直後には4万4370円まで下げ幅を広げる場面もみられた。ただし、東京エレクトロン[東証P]など指数インパクトの大きい値がさハイテク株へ