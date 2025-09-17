新しい学校のリーダーズ結成10周年記念ライブのスペシャルエディションが、10月2日にWOWOWで放送・配信される。◆新しい学校のリーダーズ画像結成記念日の7月19日に行なわれた千葉・幕張メッセ国際展示場公演の模様は、WOWOWで生中継にてお届けしたが、10月にはそのスペシャルエディションとして、新しい要素を追加した特別番組をお届けする。その新しい要素の一つが、メンバーたちが記念ライブを振り返って、今の気持ちを語るイ