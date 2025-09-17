◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ナ・リーグ西地区首位のドジャースは大谷翔平選手が投打二刀流で出場し、投手として5回ノーヒット投球、打者としては50号本塁打を放つなど大活躍を見せました。しかしチームは大谷選手が降板した6回以降にリリーフ陣が捕まり、大量9失点。フィリーズに2連敗を喫し、シーズン残り11試合で2位パドレスとゲーム差「2」の接戦となっています。試合の分岐点となっ