MAXが、39thシングル「ALDEBARAN」（ヨミ：アルデバラン）が9月24日に配信リリースされることを発表した。現在開催中の＜MAX 30th LIVE CONTACT 2025 〜Ways To Go〜＞東京公演にて初披露し、先日出演した＜a-nation 2025＞でも反響があったという新曲がついにリリースとなる。ジャケットは、曲名の「ALDEBARAN」がおうし座の最も明るい星の名前ということもあり、その輝きをイメージしたデザインとなっている。◾️新