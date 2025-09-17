17日は全国各地で大気の状態が非常に不安定となり、天気の急変が相次ぎました。このあと夕方から夜にかけて、関東にゲリラ雷雨が直撃する恐れがあります。18日は関東で警報級の大雨に注意が必要です。大気の状態が非常に不安定となり、状況次第では11日に東京都心を襲った猛烈な大雨となる可能性もあり道路の冠水や交通の乱れなどに注意が必要です。