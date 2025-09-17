9月中旬になっても夏のような暑さが続いています。17日も金沢市では最高気温が33度を超え、真夏日の日数が過去最多となりました。 大河内 陽太 アナウンサー：「午後1時の金沢市内です。強い日差しが照り付けています。時折、強い風が吹くんですが、それでも汗ばむような暑さです」17日の石川県内は高気圧に覆われ、金沢の最高気温は33.4度まで上がりました。 ことし、金沢が30度以上の真夏日となるのは86日目。真夏日