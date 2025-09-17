前作から7年となるモノンクルのアルバム『僕ら行き止まりで笑いあいたい』がリリースとなる。2025年11月12日（水）にデジタル配信で、12月17日（水）には全国レコード販売店にてアナログレコードでリリース（予約受付は9月17日18時より開始）となる。ジャズをべースとしたポップスが代名詞であった「ものんくる」から、その名前をカタカナ「モノンクル」に改名しサウンドもアップデートした彼らは、直近のリリース曲でもある「GING