「異物」シリーズなどの宇賀那健一監督による映画『インコンプリート・チェアーズ』が、2026年1月に劇場公開されることが発表され、スラッシュ・ファンタスティック映画祭、高雄映画祭にて上映されることも決定。併せて、映画祭ティザー映像と場面写真が解禁された。主演は映画『ゴーストキラー』などの一ノ瀬竜が務める。【写真】『インコンプリート・チェアーズ』戦慄の場面写真本作は、1脚の人間椅子の制作過程を描く、R18