与田祐希が主演する10月16日スタートのドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（MBS、テレビ神奈川ほか）より、自撮り風ポスタービジュアルが解禁。また、追加キャストとして櫻井海音、鈴木仁、星乃夢奈ほかの出演が発表された。【写真】森香澄、鈴木仁ら10人！追加キャストをチェックふせでぃの同名漫画を実写化する本作は、現代のSNS社会を舞台に描くインターネット・サスペンス。パスタ屋でアルバイトをしながら生計を立てる