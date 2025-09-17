【モデルプレス＝2025/09/17】モデルで女優の江野沢愛美が17日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つ私服姿を公開した。【写真】江野沢愛美、へそ出しコーデ披露◆江野沢愛美、美しいウエストを披露江野沢は「坂を登って登った先にあったカフェ」とコメントし、カーディガンからチラリとへそを覗かせたコーディネートを披露した。この投稿に、ファンからは「スタイル抜群！」「かっこいい」「二度見した」「着こなせる