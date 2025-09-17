◆大相撲秋場所４日目（１７日・両国国技館）東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）が、横綱・大の里（二所ノ関）を突き落とし、２場所続けての金星となった。大の里の強烈な突き押しに負けずに出て行き、相手が出てくるところを土俵際で右から強烈に突いて、逆転勝ちした。伯桜鵬はＮＨＫ中継のインタビューに「絶対に引かないと決めて、当たって足を前に出して、横綱が引いた時にチャンスがあると思って土俵に上がった」と振り返