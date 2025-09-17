どうとんぼり神座は10月1日から、初の“シビ辛”麻辣湯「ふわもちワンタン踊る 神麻辣湯」を販売する。10月1日から11月18日までの期間限定で、価格は1210円〜（税込み）。「ふわもちワンタン踊る 神麻辣湯」は、麻辣湯本来のシビれる辛さを活かしつつ、やさしい味の「おいしいラーメン」のスープと合わせた一杯。添えられた麻辣を溶かすことで、やさしい味から“シビ辛”へと味の変化を楽しめる。麺は通常のラーメンと、ヘルシーな