秋篠宮殿下がアジア大会の名誉総裁に就任されることが発表されました。 【写真を見る】秋篠宮殿下がアジア・アジアパラ競技大会名誉総裁に 大村秀章愛知県知事「ご就任は大きな力、励みとなる」まもなく開幕まで1年 （組織委員会会長 大村秀章愛知県知事）「秋篠宮皇嗣殿下大会名誉総裁へのご就任は、大会開催の意義・重要性を国内外に示すもので、大きな力、励みとなる」 愛知県を中心に開かれるアジア・アジアパラ競技大会は