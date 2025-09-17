警察官の体に小型のカメラ。愛知県警が交通取り締まりでモデル事業を始めます。 【写真を見る】警察官の体に取り付けた“小型カメラ”で交通違反の取り締まり 2026年3月まで試験導入 愛知県警 赤い点滅は「撮影中」 制服姿の警察官が胸に装着しているのは小型のウエアラブルカメラ。 警察庁は先月下旬から、13都道府県で警察官の体に小型カメラを取り付けるモデル事業を始めていて、愛知県警は交通違反の取り締まりの際に使用し