警察官の体に小型のカメラ。愛知県警が交通取り締まりでモデル事業を始めます。 【写真を見る】警察官の体に取り付けた“小型カメラ”で交通違反の取り締まり 2026年3月まで試験導入 愛知県警 赤い点滅は「撮影中」 制服姿の警察官が胸に装着しているのは小型のウエアラブルカメラ。 警察庁は先月下旬から、13都道府県で警察官の体に小型カメラを取り付けるモデル事業を始めていて、愛知県警は交通違反の取り締まりの際に使用し
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 広瀬すずへの距離感「しんどい」
- 2. AIと結婚した女性「行為」はある
- 3. King Gnu井口理が結婚を発表
- 4. 小林鷹之氏の政策 ネット荒れる
- 5. 玄関開けた女性刺される? 男逮捕
- 6. TKO木下大炎上「日本へ帰って」
- 7. 清水容疑者「誓約書」提出漏れ
- 8. チャンス大城 37億分の1の奇跡
- 9. チョコプラ松尾に「見下しすぎ」
- 10. 愛子さま「深い質問」X感激の声
- 1. 玄関開けた女性刺される? 男逮捕
- 2. 「駆け込み万博」で大混乱
- 3. 日本維新の会 3人を除名処分
- 4. 図書館問題 約9億円の損失が判明
- 5. 所持金14円で メイドカフェ滞在
- 6. 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品
- 7. 男性を死亡させたか 少年2人逮捕
- 8. 6人死傷「同じ目に遭わせたい」
- 9. 死亡事故の映像か 横たわる男性
- 10. 「問診票は男女二択のみ」…性的マイノリティーの3人に1人が医療サービス利用に困難感じる
- 1. 愛子さま「深い質問」X感激の声
- 2. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
- 3. 佳子さま ドアップ動画大バズり
- 4. 総裁選 高市氏「沈黙」のワケ
- 5. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
- 6. 絶賛 小泉氏でも高市氏でもない
- 7. 「世代交代」掲げる小林鷹之氏、現役世代の手取り増へ「定率減税」明言…林官房長官も出馬の意向表明
- 8. 大阪万博 転売ヤーの天国だった
- 9. トイレ出産後に子を殺した就活生
- 10. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 1. 引退したボルト氏 階段で息切れ
- 2. 目に歯を移植 20年ぶり視力回復
- 3. 日本ニュースの下 中国SNSに称賛
- 4. 中島健人のライブ会場で女性逮捕
- 5. 日本旅行に飽きた 次の目的地は
- 6. 台湾初の国産潜水艦「海鯤」
- 7. 地元は崇拝 印の「人面ヤギ」
- 8. 巨大隕石 衝突前に破壊する方法
- 9. 韓国俳優 変貌した姿に驚きの声
- 10. 米中ロ時代の「同時衰退」時代
- 1. AIと結婚した女性「行為」はある
- 2. 帰りたい…茨城の最安物件で絶句
- 3. トヨタ 2車種9万台をリコールへ
- 4. 丸亀店長の年収2000万円 狙いは
- 5. 車のコスト 7〜9年で手放す人も
- 6. 冷凍ギョーザ 低価格の秘密
- 7. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 8. 貯金ゼロで年金生活 どうなる?
- 9. 「オルカン」の期待リターンは?
- 10. モデル告白 徹底倹約術で貯金は
- 11. 成長し続けるために必要な「たった1つ」のこと
- 12. 東京五輪延期で避けられない会場確保の問題点
- 13. 取引先の接待もリモートで 食事や酒を参加者に宅配 ギフトモール
- 14. ｢下請けイジメ｣糾弾された大企業のまともな弁解
- 15. 【基準地価】淡路島全体で34年ぶり住宅地・商業地が上昇も「島内格差」浮き彫りに…北西部はパソナの開発などで活性化も中部では大幅下落
- 16. ニートのためのラジオ オールニートニッポン
- 17. 「旅行券」「ポケモンDVD」などが当たるキャンペーン
- 18. おいしいと評判！ 「βグルカン」入り黒酢ドリンク
- 19. 被災地の生産拠点8割回復 サプライチェーン回復
- 20. 心理療法、オンラインも効果大
- 1. Samsungスマホを「魔改造」
- 2. 「AIイヤホン」本末転倒のワケ
- 3. HDDの限界を突破 独自技術の実力
- 4. 東芝、“ネット動画も快速”なシンプル4K液晶レグザ「C350X」。税別約8万円から
- 5. 有名映画を無声映画にしたムービーあれこれ
- 6. iPhone SE、iPad Pro 9.7インチ 予約開始 混雑もなく静かなスタート、アップルストアのSIMフリー版も発売日ゲット可能か
- 7. 日本初のガンダム専門店OPENへ
- 8. 限定クーポン配布中！Belkinの充電器やケーブルなどが最大43％OFFに【ライブドアショッピング】
- 9. 肌触りが心地よい！防水海外ケータイ「T002」【09夏ケータイ au編】
- 10. 平野綾の誤着に驚異の新事実が
- 11. スワロフスキーでデコレートされた世界最大のiPhoneケース
- 12. シャープ、AQUOS PHONE ハイエンドモデルに Android 4.0 アップデート提供へ
- 13. いよいよ今週末発売！au向けハイスペックスマホ「HTC J buttefly HTL23」のお披露目会にてアンバサダー「乃木坂46」も応援【レポート】
- 14. ローランド、謎のティーザーサイトを公開。キーワードは”O・H・R・C・A”
- 15. iPhoneのデータの移行方法を解説
- 16. 遅延証明書のストレスに勝つ方法
- 17. Excel 名前を50音順に並べる方法
- 18. イケアの電源タップ ガチ検証
- 19. アップルのmacOS、修正した重大な脆弱性が「復活」するバグが見つかる
- 20. 「funband」のオリックス・バファローズモデル、シャープが7月13日に発売
- 1. 世界陸上「疑惑の判定」が相次ぐ
- 2. 世界陸上砲丸投げ あわや大事故
- 3. 大谷、自ら三刀流プランを激白
- 4. 世界陸上 影分身の術で会場沸騰
- 5. イチロー氏の自宅 2月に強盗侵入
- 6. ディーン元気「残念」不完全燃焼
- 7. 史上6人目 大谷が2年連続50号
- 8. 女子ゴルフ 河本結の姿に釘付け
- 9. 山本由伸にド軍指揮官「無理だ」
- 10. ヤク村上宗隆 MLBでの本当の評価
- 11. 大谷のノーノー降板の理由を説明
- 12. 不可解 阪神の発表に虎党が困惑
- 13. 【世界陸上】男子走り高跳びの“メガネジャンパー”瀬古優斗、コンタクトを使わない理由が衝撃 初の世界大会で入賞目指す
- 14. ライバル2人が“駆け付け練習”のなぜ？ X話題の真相、デュプランティス3本目直前に「奴は100％決めると…」【東京世界陸上】
- 15. 鈴木誠也にトレードの可能性浮上
- 16. 新庄監督が警鐘 バットの変更を
- 17. 大谷の「50-50」記念球の行方
- 18. 大谷翔平50号本塁打直後に悲劇が
- 19. オリ バントで球場どよめきも
- 20. 女子3000m障害決勝でアクシデント 東京五輪女王が転倒→棄権、ぐったり動けず…救護係10人駆け付け担架搬送
- 1. 広瀬すずへの距離感「しんどい」
- 2. King Gnu井口理が結婚を発表
- 3. 小林鷹之氏の政策 ネット荒れる
- 4. 清水容疑者「誓約書」提出漏れ
- 5. TKO木下大炎上「日本へ帰って」
- 6. チャンス大城 37億分の1の奇跡
- 7. ミス東大 飲酒時の顔に心配の声
- 8. 永野ファン「擁護できません」
- 9. チョコプラ松尾に「見下しすぎ」
- 10. 「枕営業」元TV局員が語る実情
- 1. PTAで出会ったママと不倫 悩みは
- 2. 子13人目? 64歳の精子年齢に驚き
- 3. ロクシタン 新たな香りの提案
- 4. プロが使っているコスメを紹介
- 5. 「櫃石」はなんて読む？ヒントなしで答えられる？
- 6. コストコ ベーカリー系スイーツ
- 7. 「朔日市」はなんて読む？文字からはまったく想像がつかない！？
- 8. 話題のミニチュア雑貨ガチャ紹介
- 9. 白よりクール グレーの選び方
- 10. 不倫で略奪婚も...生活が大変に
- 11. その顔はズルいわぁ！彼がメロメロになる「可愛い甘え方」とは
- 12. 「推し活」7割以上が「疲れた」
- 13. 「群馬総社」はなんて読む？気になる答えは…？
- 14. ゴディバ CLAMPコラボ商品発売へ
- 15. ユーマと結婚 負担や孤独に苦悩
- 16. 「おしゃれと話題」のEPEXを直撃
- 17. マイナス10歳も夢じゃない！メイクアップアーティストのメデューサがメイクアップミニ講座開催
- 18. 柔らか？ セクシー？ クール？ 2015秋冬は「イマドキ前髪」で印象を自在に操る♪
- 19. ザ・リッツ・カールトン東京より、真っ赤なハート型のバレンタインチョコ
- 20. 東京ディズニーセレブレーションホテルにダッフィーとおでかけ♪ ホテル内の可愛すぎフォトスポットを紹介