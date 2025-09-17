タレントの梅宮アンナ（５３）が１７日、都内で「バーニーズニューヨーク銀座本店」リニューアル記念イベントに登場し、５月に結婚したアートディレクターの夫・世継恭規氏と、結婚後夫婦そろって初となる公の場に臨んだ。２人は５月１４日に出会い、同２３日に婚姻届を提出した。この日は手をつないだり抱き合ったりして写真撮影に応じるなど、仲の良さをアピール。爽やかな白いワンピースを着用した梅宮は「（夫婦で）この