「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）巨人・キャベッジがまさかの走塁ミス。阿部監督もぶ然とした表情を浮かべた。場面は一回１死、キャベッジは四球で出塁。続く泉口は左翼定位置よりやや後方の左飛でキャベッジの視界にも入る打球だったが、スピードを緩めることなく二塁を回って三塁へ。捕球後に慌てて戻ろうとしたが、ボールは一塁に転送され、併殺となった。ＢＳフジ、ＣＳ放送フジテレビＯＮＥの中継で解説を務め